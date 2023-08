Swiss Re : Résultats en ligne pour le premier semestre

(CercleFinance.com) - Swiss Re a annoncé vendredi un bénéfice net en forte hausse au titre du premier semestre, la remontée des taux d'intérêt ayant favorisé la rentabilité de ses investissements.



Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice net du réassureur suisse a atteint 1,4 milliard de dollars, contre 157 millions un an plus tôt, un chiffre en ligne avec les attentes des analystes.



Le groupe zurichois indique que ses performances ont également bénéficié de moindres indemnisations pour catastrophes naturelles, avec des pertes qui se sont limitées à 634 millions de dollars sur le semestre.



Ces charges ont été liées, pour l'essentiel, au tremblement de terre ayant secoué la Turquie et la Syrie et au cyclone Gabrielle et aux inondations ayant frappé la Nouvelle-Zélande, précise-t-il dans un communiqué.



Dans les dommages, le ratio combiné de Swiss Re - qui correspond au rapport entre la somme des prestations et des frais engagés et les primes acquises - s'est établi à 94,7%, témoignant d'une activité rentable.



Le groupe de réassurance a par ailleurs confirmé ses prévisions, tablant toujours sur un bénéfice net de plus de trois milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice.



L'action perdait 2% vendredi en fin de journée à la Bourse de Zurich, dont l'indice SMI des valeurs vedettes reculait dans le même temps de 0,3%.



