Swiss Re : Perte de 1,1 Md$ après les réclamations du Covid

(CercleFinance.com) - Swiss Re a annoncé une perte nette de 1,1 milliard de dollars pour le premier semestre 2020 après avoir comptabilisé des créances et des réserves de 2,5 milliards de dollars liées à la crise de Covid-19.



En excluant l'impact des pertes dues à la pandémie, le bénéfice net était de 865 millions de dollars, a déclaré le réassureur basé à Zurich.



La société a déclaré que les primes gagnées et les revenus d'honoraires étaient tombés à 18,2 milliards de dollars, contre 19,3 milliards de dollars au même trimestre il y a un an.



Swiss Re a déclaré s'attendre à ce que les réserves enregistrées au cours du premier semestre couvrent la majorité de ses pertes sur le Covid-19.



