Swiss Re : Lancement d'une assurance habitation avec Ikea

(CercleFinance.com) - Le réassureur suisse Swiss Re annonce ce mardi s'associer au suédois Ikea, afin de lancer une offre d'assurance habitation offrant une 'protection facilement accessible' à un prix 'abordable'.



L'assurance habitation sur mesure, appelée 'Hemsaker', peut être souscrite en ligne via le site Internet d'Ikea ​​en quelques minutes, en quelques clics sur n'importe quel appareil numérique.



Le produit - qui combine la plate-forme numérique iptiQ de Swiss Re et l'accès client d'Ikea ​​- est proposée au départ en Suisse et à Singapour.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer