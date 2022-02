Swiss Re : En retrait après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Swiss Re lâche 4% à Zurich, alors que le conseil d'administration du réassureur a décidé de proposer un dividende stable à 5,90 francs suisses par action, malgré un rebond de son profit net à 1,4 milliard de dollars en 2021.



Le groupe helvétique explique ce rebond par une performance remarquable de ses activités dommages, et ce 'en dépit d'un impact toujours majeur de la Covid-19 et une occurrence élevée de grandes catastrophes naturelles au cours de l'année'.



Affichant un rendement des capitaux propres (ROE) de 5,7%, et revendiquant une position de capital 'très solide' ainsi que des perspectives de résultats positives, Swiss Re déclare viser une augmentation de son ROE pour atteindre 10% en 2022, puis 14% en 2024.



