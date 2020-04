Swiss Re : En repli après une perte trimestrielle de 225 M$

(CercleFinance.com) - Les actions Swiss Re sont en baisse de près de 2,5% à la Bourse de Zurich après l'annonce de ses résultats. Swiss Re a enregistré une perte nette au premier trimestre en raison de frais de souscriptions et d'investissement élevés, reflétant l'impact de la crise Covid-19.



La société a enregistré une perte nette de 225 millions de dollars sur le 1er trimestre 2020, contre un bénéfice net de 429 millions de dollars il y a un an.



Les turbulences du marché sont responsables d'une perte d'environ 300 millions de dollars, a indiqué le groupe, qui a également enregistré une charge avant impôts de 476 millions de dollars pour ses activités IARD.



Les résultats du premier trimestre ont également été affectés par l'évaluation sur les marchés des actions de Phoenix Group, que Swiss Re recevra à la fin de la vente de ReAssure, indique la direction.



