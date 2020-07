Swiss Re : Chute du titre après les résultats préliminaires

(CercleFinance.com) - Les actions de Swiss Re sont en forte baisse ce matin alors que le plus grand réassureur du monde ait donné des résultats préliminaires qui ont manqué les attentes des analystes.



Ses actions ont toutefois reculé d'environ 2% après ces annonces.



Le groupe a déclaré que les réclamations et les réserves liées à la crise de Covid-19 devraient atteindre 2,5 milliards de dollars à travers le groupe, ce qui entraînerait une perte nette d'environ 1,1 milliard de dollars au premier semestre 2020.



Le consensus estimait à 1,1 milliard de dollars de pertes liées au Covid-19 au premier semestre.



Swiss Re a également annoncé la finalisation de la vente de sa filiale ReAssure à Phoenix Group après avoir reçu toutes les approbations réglementaires et antitrust, ce qui a renforcé sa position en capital.



