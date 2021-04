Swiss Re : Bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Swiss Re gagne 4% à Zurich, après avoir fait état d'un bénéfice net de 333 millions de dollars au titre du premier trimestre 2021, la performance sous-jacente de toutes ses activités compensant les pertes liées au Covid-19 et aux catastrophes naturelles importantes.



'Le retour à la rentabilité de ce trimestre dans nos activités de biens et d'accidents souligne le potentiel de bénéfices de notre modèle d'affaires diversifié. Nous avons effectivement absorbé l'impact accru de la mortalité sur notre activité vie et santé', explique-t-il.



