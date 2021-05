Swiss Life : Un 'bon début d'année', mais le titre se replie

(CercleFinance.com) - Swiss Life a fait état mardi d'un 'bon début d'année' pour son exercice 2021, même si le tassement de ses primes en Suisse semble quelque peu déstabiliser les investisseurs.



L'assureur zurichois a dévoilé ce matin un revenu issu des primes de 6,8 milliards de francs suisses pour le premier trimestre, un chiffre en repli de 14% en monnaies locales.



En Suisse, ses primes ont baissé à 4,3 milliards de francs suisses sur les trois premiers mois de l'année, soit une chute de 24% par rapport aux 5,6 milliards publiés l'an dernier.



Un recul que le groupe explique par le développement de ses solutions de prévoyance dites 'semi-autonome', qui ne sont pas comptabilisées comme des primes à proprement dit.



L'assureur s'est néanmoins dit confiant dans la réalisation des objectifs stratégiques de son plan 'Swiss Life 2021' et confirmé ses prévisions financières.



L'action perdait 1,4% à la Bourse de Zurich après cette publication.



Le titre s'inscrit encore en hausse de plus de 10% depuis le début de l'année, alors que l'indice européen des assureurs, le STOXX Europe 600 Insurance, affiche un gain de l'ordre de 9% dans le même temps.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.