Swiss Life : L'UE autorise l'acquisition d'ELAG

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition d'Elips Life AG (ELAG) et du portefeuille d'assurance accidents et maladie d'Elips Versicherungen AG (EVAG), toutes deux situées au Liechtenstein, par Swiss Life.



ELAG et EVAG fournissent une gamme de produits d'assurance à des clients institutionnels, notamment des fonds de pension, des fondations collectives, des entreprises et des associations comptant jusqu'à 10 000 employés.



Elles sont actives en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Liechtenstein, aux Pays-Bas et en Suisse.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait pas de problème de concurrence, étant donné les positions de marché combinées modérées des sociétés résultant de l'opération proposée et la présence d'un certain nombre d'acteurs puissants fournissant des services de gestion d'actifs dans tous les pays concernés.



