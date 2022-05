Swiss Life : Hausse des commissions au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe a encore développé ses activités de commissions au premier trimestre 2022. Il a généré des revenus de commissions pour un montant total 579 millions de CHF (exercice précédent: 527 millions de CHF).



La croissance de 14% est liée à Swiss Life Asset Managers (+20%), aux produits et services propres et tiers (+12%) et aux IFA détenus (+2%).



Le Groupe a généré des primes 6,86 milliards de CHF au cours des trois premiers mois (exercice précédent: 6,80 milliards de CHF), soit une augmentation de 3% en monnaie locale.



' Nous avons pu augmenter à la fois les revenus de commissions et les primes dans toutes les divisions ', déclare Patrick Frost, CEO de Swiss Life.



