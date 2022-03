Swiss Life : Hausse de 20% du bénéfice net en 2021

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Les revenus de commissions ont augmenté de 16% en monnaie locale pour atteindre 2296 millions de CHF. Toutes les divisions ont augmenté leur contribution. Dans l'ensemble, les contributions des produits et services propres et tiers ont augmenté de 19%, celles des IFA détenus de 18% et celles de Swiss Life Asset Managers de 6%.



Les primes se sont élevées à 20,2 milliards de CHF en 2021 et se situaient donc à peu près au niveau de l'année précédente en monnaie locale (20,0 milliards CHF).



En 2021, le groupe Swiss Life a réalisé un bénéfice d'exploitation ajusté de 1811 millions CHF. Cela correspond à une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net a augmenté de 20% à 1257 millions CHF.



Swiss Life a atteint ou dépassé tous ses objectifs financiers dans le cadre du programme ' Swiss Life 2021 ' à l'échelle du Groupe.



Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale un dividende de 25.00 CHF par action (exercice précédent: 21.00 CHF).



