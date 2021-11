Swiss Life : Hausse de 15% des revenus à neuf mois

(CercleFinance.com) - Swiss Life affiche, sur les neuf premiers mois de l'année 2021, 1,64 milliard de francs suisses de revenus issus de frais et commissions, correspondant, en monnaie locale, à une croissance de 15% par rapport à l'exercice précédent.



'Cette croissance repose sur des bases solides, et toutes les divisions y ont contribué. Nous sommes convaincus que nous atteindrons ou dépasserons les objectifs financiers issus de notre programme d'entreprise Swiss Life 2021', déclare son CEO Patrick Frost.



Les recettes de primes se sont établies à 15,2 milliards de francs, en recul de 2% en monnaie locale principalement dû à la Suisse. Swiss Life a réalisé des produits directs des placements de 2,95 milliards de francs, soit un rendement non annualisé de 1,7%.



