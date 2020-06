Swatch : Série de nominations à la direction générale

(CercleFinance.com) - Swatch, le géant suisse de l'horlogerie, a fait part jeudi d'un certain nombre de changements au sein de sa direction générale et de sa direction élargie, avec notamment de nouveaux responsables à la tête des marques Longines et Tissot.



Raynald Aeschlimann, le PDG d'Omega et membre de la direction générale élargie, a ainsi été nommé à la direction générale du groupe.



Matthias Breschan, actuellement à la tête de Rado et membre de la direction générale élargie, a pour sa part été promu au poste de directeur général de Longines.



Sylvain Dolla, l'actuel responsable de Hamilton, prend le poste de directeur général de Tissot et intègre lui aussi la direction générale élargie du groupe.



