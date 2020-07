Swatch : Perte nette sur le 1er semestre

(CercleFinance.com) - Swatch affiche une perte nette de 308 millions de francs suisses au titre des six premiers mois de 2020, par rapport au bénéfice net de 415 millions un an auparavant, pour un chiffre d'affaires net en chute de 46,1% à 2,2 milliards (-43,4% à changes constants).



Si l'horloger helvétique a accusé une perte opérationnelle de 327 millions, il souligne que son résultat opérationnel s'est montré à nouveau positif au mois de juin, et attend un 'fort second semestre', avec un résultat opérationnel positif sur l'année.



Swatch estime en effet que 'les nouveautés que lanceront ses marques au second semestre, ainsi que la base de coûts réduite, viennent renforcer une perspective positive' avec les assouplissement des mesures contre la pandémie de Covid 19.



