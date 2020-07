Swatch : Perd 1,5%, un analyste abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en baisse de près de 1,5% à la Bourse de Zurich. Tout en maintenant son opinion 'neutre' su Swatch, Invest Securities abaisse son objectif de cours de 250 à 210 francs suisses, jugeant que 'la visibilité, déjà médiocre, s'est naturellement dégradée avec la pandémie et les révisions en baisse des résultats'.



Après la chute de Hong Kong, l'analyste se demande 'où Swatch va retrouver les moyens de s'approprier un regain de momentum, alors qu'il est par ailleurs plus dépendant que la moyenne des marchés de flux, en particulier pour sa marque phare Omega'.



'Alors que nous devons admettre que le statut apparenté luxe ne se justifie plus, cette évolution n'appelle pas pour autant à reconnaître un statut value même avec une book value proche d'une fois, car le risque industriel demeure', poursuit-il.



