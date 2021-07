Swatch : Le titre en hausse après les résultats annuels

(CercleFinance.com) - Le titre Swatch Group grimpait mardi en fin de matinée à la Bourse de Zurich, après la publication de résultats semestriels en nette amélioration et de perspectives optimistes pour la seconde partie de l'année.



Vers 10h45, le titre du groupe d'horlogerie helvétique signait la meilleure performance parmi les valeurs vedettes de la place boursière suisse, gagnant 2%, alors que l'indice européen regroupant les valeurs européennes du luxe et de la consommation était stable.



Au cours des six premiers mois de l'année, le fabricant des montres Omega et Tissot a enregistré un chiffre d'affaires net de 3,4 milliards de francs suisses, en hausse de 54,6% par rapport à la même période de l'année dernière.



Son bénéfice opérationnel a atteint 402 millions d'euros, à comparer avec une perte opérationnelle de 327 millions réalisée un an auparavant.



Le bénéfice net ressort, lui, à 270 millions de francs, contre une perte nette de 308 millions sur les six premiers mois de l'année précédente.



Au vu de la nette accélération de la progression de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en particulier au mois de juin, Swatch dit s'attendre à une 'forte croissance' en monnaies locales au second semestre, avec un chiffre d'affaires qui devrait être supérieur à ses niveaux de 2019, c'est-à-dire avant la pandémie.



'Swatch est bien positionné pour profiter de la réouverture de l'économie', estiment ce matin les analystes de RBC, qui mettent en avant la valorisation toujours 'attractive' du titre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.