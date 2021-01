Swatch : Dans le rouge en 2020, avec une perte de 53M de CHF

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Au titre de l'exercice 2020, Swatch Group présente un chiffre d'affaires net du groupe de 5,6 milliards de CHF, en recul de 28,7% à taux de change constants par rapport à l'exercice précédent, ou à -32,1% aux taux de change actuels.



Swatch Group enregistre une perte nette de 53 millions de CHF, contre un bénéfice de 748 millions de CHF réalisé un an plus tôt.



Le Conseil d'administration propose un dividende de 3,5 CHF par action au porteur et 0,7 CHF par action nominative.



Pour 2021, le Groupe entrevoit 'de bonnes opportunités de réaliser un chiffre d'affaires proche de celui de 2019 en monnaies locales, avec des marges nettement supérieures'.



Le Direction générale prévoit notamment un fort besoin de rattrapage de la consommation de montres et bijoux à l'échelle mondiale et Swatch Group pourrait s'appuyer sur les nombreuses nouveautés des marques prévues pour 2021.





