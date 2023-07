Swatch : Bénéfice net de 498 millions de CHF au S1

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires net de 4 019 millions de CHF au 1er semestre 2023, en croissance de +18,0% par rapport à l'année précédente à taux de change constants (+11,3% à taux courants), malgré un effet de change négatif massif de -242 millions de CHF.



Il affiche une croissance à deux chiffres dans tous les segments de prix de l'horlogerie et de la joaillerie.



Le bénéfice d'exploitation a augmenté de +36,4% à 686 millions de CHF (exercice précédent: 503 millions de CHF).



La marge opérationnelle ressort à 17,1% (exercice précédent: 13,9%). Le bénéfice net a augmenté de +55,6% à 498 millions de CHF (exercice précédent: 320 millions de CHF). La marge nette est de 12,4 % (exercice précédent : 8,9 %).



Le groupe affiche un cash-flow d'exploitation de 281 millions de CHF (exercice précédent: 287 millions de CHF).



Le groupe s'attend à d'excellentes perspectives pour le second semestre 2023 sur tous les marchés et les segments de prix.



