Suez : Remporte un contrat en Egypte

(CercleFinance.com) - Suez remporte le contrat d'exploitation et de maintenance d'une des plus grandes stations d'épuration d'Afrique en Egypte.



Le contrat comprend l'exploitation et la maintenance des deux lignes de traitement d'une capacité de 500 000 m3 par jour chacune, ainsi que la réhabilitation des systèmes de supervision et de production d'électricité de l'usine.



Suez va également réaliser des travaux d'optimisation pour permettre à l'installation de passer de 55% à plus de 65% d'autosuffisance énergétique avec la production d'électricité à partir du biogaz généré par le traitement des boues d'épuration.



L'électricité produite permettra d'éviter l'émission de 28 000 tonnes d'équivalent carbone par an, contribuant ainsi à la réduction de l'empreinte carbone de l'installation.



