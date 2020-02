Sprint : Amendement au projet de fusion avec T-Mobile US

(CercleFinance.com) - T-Mobile US annonce avoir conclu avec Sprint Corporation un amendement à leur projet de fusion, accord qui a reçu les approbations de leurs actionnaires majoritaires respectifs, Deutsche Telekom et SoftBank.



Il se traduira par un ratio d'échange effectif d'environ 11 actions Sprint pour chaque action T-Mobile US immédiatement après la finalisation de la fusion. Deutsche Telekom et Softbank détiendront alors respectivement 43% et 24% du capital du nouveau groupe.



En outre, SoftBank a convenu d'indemniser le nouveau T-Moble US pour certains risques d'activités identifiés après la signature. L'amendement prolonge enfin la date d'échéance de l'accord de fusion au 1er juillet prochain.



