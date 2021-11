Spotify : Va acquérir la plate-forme de livre audio Findaway

(CercleFinance.com) - Spotify a conclu un accord définitif pour acquérir Findaway, un leader mondial de la distribution de livres audio numériques. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées. Cette opération devrait être terminé au quatrième trimestre 2021.



' L'infrastructure technologique de Findaway permettra à Spotify d'adapter rapidement son catalogue de livres audio et d'innover en matière d'expérience pour les consommateurs ' indique le groupe.



' En plus d'offrir le plus grand catalogue de titres distribués, Findaway a activement travaillé à démocratiser les livres audio grâce à des outils technologiques de pointe disponibles pour les auteurs indépendants pour créer et donner vie à leurs histoires ' rajoute la direction.



