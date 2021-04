Spotify : Un trimestre bénéficiaire, mais peu convaicant

(CercleFinance.com) - Spotify a dévoilé mercredi un résultat bénéficiaire pour le premier trimestre, mais un nombre d'abonnés décevant engrangé sur les trois premiers mois de l'année l'ont amené à revoir à la baisse ses prévisions d'abonnements cette année.



Le géant suédois du streaming a fait état ce matin d'un bénéfice net trimestriel de 23 millions d'euros, à comparer avec un profit symbolique d'un million d'euros sur la même période de 2020.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 16% à 2,15 milliard d'euros, mais le nombre d'utilisateurs actifs (MAU) n'a progressé que de 24% à 356 millions, une performance inférieure aux objectifs qui avaient été établis par le groupe.



Cette déception l'a conduit à réviser à la baisse sa prévision d'utilisateurs actifs, qu'il anticipe entre 402 et 422 millions à la fin de l'année.



S'il a été bénéficiaire au premier trimestre, Spotify s'attend néanmoins à essuyer une perte comprise entre 150 et 250 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2021.



Cette perspective se traduisait par des pertes de plus de 9% du titre, qui cote à la Bourse de New York.



Le spécialiste de la musique en ligne, qui cherche désormais à accélérer la cadence dans les podcasts, indique que 2,6 millions de podcasts étaient disponibles sur sa plateforme à la fin du premier trimestre, contre 2,2 millions à la fin du trimestre précédent.



Il dit par ailleurs avoir constaté une forte augmentation de la consommation de podcasts, en termes d'heures d'écoutes, avec une activité qui a atteint des plus hauts historiques au mois de mars.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.