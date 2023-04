Spotify : Plus d'utilisateurs mais plus de pertes aussi

(CercleFinance.com) - Spotify, spécialiste mondial du streaming musical, annonce une perte opérationnelle de 156 ME au titre du premier trimestre 2023, contre une perte de seulement 6 ME enregistrée un an plus tôt à la même période.



Spotify atténue néanmoins sa perte par rapport au 4e trimestre 2022 (231 ME), aidé par le recul de ses dépenses en marketing.



Paradoxalement, le nombre d'utilisateurs reste en forte progression à 515 millions, en hausse de 22% sur un an. Le nombre d'utilisateurs 'premium' atteint quant à lui 210 millions (+15%).



Le chiffre d'affaires du 1er trimestre a d'ailleurs progressé de 13% à changes constants pour atteindre 3,04 milliards d'euros.



Pour le 2e trimestre, Spotify vise un nombre de 530 millions d'utilisateurs dont 217 millions de 'premium', un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros et une perte trimestrielle réduite à 129 millions d'euros.



