Spotify : Partenariat avec Warner Bros et les super-héros DC

(CercleFinance.com) - Le spécialiste suédois du streaming musical Spotify a annoncé jeudi la signature d'un partenariat pluriannuel avec les studios Warner Bros et leur filiale de super-héros DC portant sur la production d'une série exclusive de podcasts.



Aux termes de l'accord, c'est Warner Bros. Digital Networks (WBDN) qui chapeautera le projet, tandis que Warner Bros. Television Group et Blue Ribbon Content (BRC) prendront en charge les aspects narratifs et créatifs des programmes.



Spotify sera, de son côté, responsable du marketing, de la publicité et de la distribution des contenus sur sa plateforme.



A en croire le Wall Street Journal, Spotify aurait également conclu un accord avec Kim Kardashian West pour la diffusion exclusive d'un podcast consacré à une affaire criminelle remontant à 1994.



Le groupe avait déjà scellé, le mois dernier, un accord exclusif avec le présentateur Joe Rogan, à l'origine d'un podcast particulièrement populaire aux Etats-Unis.



L'action était en hausse de presque 6% jeudi matin à la Bourse de New York.



