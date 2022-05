Spotify : Le titre surperforme, le DG achète des titres

(CercleFinance.com) - Spotify surperforme la tendance vendredi à New York, un mouvement que certains observateurs attribuent au récent achat d'actions effectué par Daniel Ek, le fondateur et directeur général du groupe suédois.



Le titre grignote actuellement 0,1% alors que les marchés d'actions américains abandonnent en moyenne 1%.



Dans post publié sur son compte Twitter, le patron de l'application de streaming musical indique avoir acheté la semaine dernière pour 50 millions de dollars d'actions de son entreprise.



'J'ai toujours clairement exprimé la forte confiance que je peux avoir en Spotify et dans le projet que nous développons', explique-t-il dans son tweet. 'Je pense que nos meilleurs moments restent à venir', ajoute-t-il.



Le dirigeant d'entreprise souligne qu'il n'est pas tenu de déclarer ce type de transactions aux autorités boursières américaines en raison de l'origine étrangère de la société, mais juge qu'il était 'important que les actionnaires le sachent'.



Spotify Technology a fait état la semaine passée d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au titre du premier trimestre, une annonce qui avait fait chuter le titre de plus de 12%, pour l'amener vers des plus bas historiques.



Si le cours de Bourse s'est en partie repris depuis, le titre accuse encore un repli de plus de 54% depuis le début de l'année.



