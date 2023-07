Spotify : Le prix des abonnements va augmenter

(CercleFinance.com) - Spotify a annoncé lundi qu'il allait relever à parti d'aujourd'hui les différents tarifs d'abonnement à son service de musique en ligne afin de faire face aux importants investissements qu'il a consentis et de pouvoir continuer à innover.



Aux Etats-Unis, le prix de son premier forfait 'personnel' dit premium va passer de 9,99 dollars à 10,99 dollars, tandis le forfait 'duo' (deux écrans) sera désormais facturé à 14,99 dollars, soit deux dollars de plus qu'auparavant.



Le forfait famille, qui permettant d'écouter du contenu sur plusieurs écrans en simultané, coûtera quant à lui 16,99 dollars, au lieu de 15,99 dollars précédemment.



Ce relèvement de tarifs va toucher de nombreux pays: en France, l'abonnement 'premium' sera désormais facturé à 10,99 euros par mois, contre 9,99 euros jusqu'à présent.



Pour mémoire, le groupe suédois compte actuellement plus de 200 millions d'abonnés 'premium' dans le monde.



A la Bourse de New York, le titre Spotify perdait plus de 5% lundi matin après cette annonce, les investisseurs se montrant prudents à la veille de la parution des résultats de deuxième trimestre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.