Spotify : Le marché salue des trimestriels solides

(CercleFinance.com) - Spotify a fait état mercredi de performances trimestrielles supérieures aux attentes, ce qui entraînait une flambée de 12% de son titre dans les premiers échanges à Wall Street.



Le spécialiste suédois du streaming musical a publié ce matin un chiffre d'affaires de 2,86 milliard d'euros pour le deuxième trimestre, en hausse de 23% et au-dessus de l'objectif de 2,8 milliard que le groupe s'était fixé pour le trimestre.



A 188 millions, le nombre de membres 'premium' dépasse lui aussi sa prévision de 187 millions, une progression à laquelle est venue s'ajouter une amélioration du revenu moyen par utilisateur payant, qui s'est apprécié de 6% à 4,54 euros.



Malgré ces chiffres, le deuxième trimestre s'est soldé par une perte opérationnelle de 194 millions d'euros, un peu meilleure que le manque à gagner de 197 millions initialement envisagé par le groupe.



Pour le troisième trimestre, le géant de la musique en ligne dit anticiper un chiffre d'affaires de l'ordre de trois milliard de dollars, assorti d'une marge brute de 25,2%.



Au cours de clôture d'hier, l'action accusait un repli de plus de 55% depuis le 1er janvier sur le New York Stock Exchange.



