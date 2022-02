Spotify : La prévision de marge déçoit, le titre décroche

(CercleFinance.com) - Le titre Spotify Technology chute lourdement jeudi à la Bourse de New York, la prudence du groupe concernant ses marges bénéficiaires éclipsant des résultats trimestriels plutôt satisfaisants.



Le géant de la musique en ligne décroche actuellement de 18% alors que le Nasdaq recule de 2%. Le titre porte ainsi à plus de 33% ses pertes depuis le début de l'année.



Le groupe suédois a annoncé hier soir qu'il prévoyait une marge brute de 25% pour le premier trimestre de l'année, alors qu'il a fini l'exercice 2021 sur une marge de 26,5%.



Sur le quatrième trimestre, le numéro un mondial du streaming musical a réussi à limiter sa perte nette à sept millions d'euros, contre un manque à gagner de 69 millions d'euros un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires a grimpé de 24% à 2,69 milliards d'euros, essentiellement sous l'effet de l'arrivée de nouveaux abonnés.



Indicateur très suivi, le nombre de membres payants a atteint 180 millions à l'issue du trimestre, contre 172 au troisième trimestre.



En incluant les comptes gratuits, le nombre total d'utilisateurs est passé à 406 millions, contre 381 million trois mois plus tôt.



Spotify, qui investit fortement dans les podcasts alors que ses comptes restent dans le rouge, semble se heurter à une patience de plus en plus limitée de la part des investisseurs.



'Il va falloir que le groupe prouve que ses investissements peuvent payer afin de retrouver les faveurs de Wall Street', note un trader.



Pour rappel, le groupe de Stockholm s'est retrouvé ces derniers jours au centre d'une polémique opposant le chanteur Neil Young au présentateur américain Joe Rogan, accusé de désinformation sur la question des vaccins.



