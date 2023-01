Spotify : La perte déçoit, pas le nombre d'utilisateurs

(CercleFinance.com) - Spotify a annoncé mardi avoir creusé ses pertes au quatrième trimestre, mais la croissance continue de son nombre d'utilisateurs faisait bondir son titre de 10% dans les cotations avant-Bourse.



Le numéro un mondial de la musique en streaming a fait état ce matin d'une perte opérationnelle de 231 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, contre une perte d'à peine sept millions un an plus tôt.



Mais son chiffre d'affaires de quatrième trimestre a progressé de 18% pour atteindre 3,17 milliards d'euros à la faveur d'une progression du même ordre du nombre d'abonnés mensuels payants, qui atteignait 205 millions de membres en fin de trimestre.



Le nombre d'abonnés payants - qui génèrent 85% du chiffre d'affaires - devrait encore progresser sur le premier trimestre 2023, puisque le groupe suédois s'est fixé un objectif de 207 millions de membres.



