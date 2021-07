Spotify : En perte, malgré des utilisateurs en hausse

(CercleFinance.com) - Spotify a fait état mercredi d'un résultat net déficitaire au titre du deuxième trimestre, bien que le groupe suédois ait gagné de nombreux utilisateurs payants sur la période.



Le numéro un mondial de la musique en ligne dit avoir attiré 27 millions de nouveaux abonnés sur un an, ce qui lui permettait de revendiquer à la fin du mois de juin quelque 165 millions d'utilisateurs dits 'premium'.



Mais l'arrivée de ces nouveaux abonnés n'a pas permis à Spotify de dégager un profit sur le trimestre, qui s'est soldé par une perte nette de 20 millions d'euros.



Une situation due, entre autres, à la nette augmentation de ses dépenses commerciales et marketing, qui sont passées à 279 millions d'euros sur le trimestre écoulé contre 248 millions un an plus tôt.



Parallèlement, le chiffre d'affaires du groupe suédois a grimpé de 23% à 2,3 milliards d'euros.



Le titre Spotify perdait 8% à la Bourse de New York après la publication de ces résultats trimestriels.



En baisse de quelque 30% depuis le 1er janvier, le titre sous-performe largement Wall Street, qui s'interroge sur la façon dont le groupe compte 'monétiser' sa stratégie d'expansion dans les podcasts.



