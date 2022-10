Spotify : Déçoit avec la publicité, le titre chute

(CercleFinance.com) - Spotify Technology a fait état mardi soir de recettes publicitaires décevantes pour son trimestre écoulé, ce qui entraînait un décrochage de plus de 8% son titre mercredi à Wall Street.



Certes, le nombre total de ses utilisateurs mensuels a grimpé de 20% pour atteindre 456 millions au troisième trimestre, contre 450 millions pour la prévision moyenne des analystes.



Le nombre d'abonnés payants a quant à lui progressé de 13% à 195 millions, tandis que celui des comptes gratuits a augmenté de 24% à 273 millions.



Mais les recettes publicitaires, notamment générées par les podcasts, n'ont augmenté que de 19% d'une année sur l'autre, une performance inférieure aux attentes que le groupe suédois explique par les conséquences de l'envolée de l'inflation en Europe.



Au total, le chiffre d'affaires de troisième trimestre a progressé de 21% à 3,04 milliards d'euros, en ligne avec les prévisions des analystes.



La marge brute s'est quant à elle tassée à 24,7%, contre 26,7% au troisième trimestre 2021, ce qui est légèrement supérieur aux 25,2% attendus par le consensus.



L'action du spécialiste suédois du streaming musical - qui a perdu près d'un-tiers de sa valeur depuis son introduction à Wall Street en 2018 - lâchait encore 8,6% en début de matinée à New York.



'Les titres vont sans doute rester sous pression à court terme du fait de l'environnement économique difficile et de la faiblesse de la marge brute', préviennent les analystes de Canaccord Genuity.



'Mais nous continuons de considérer la valorisation actuelle comme raisonnable au vu de la force de la marque, de son modèle d'abonnements, des sources diversifiées de ses revenus et de son expansion vers de nouveaux marchés verticaux, tels que les livres audio', note le broker canadien.



