Spotify : Bénéficiaire avec l'arrivée de nouveaux abonnés

(CercleFinance.com) - Spotify a continué de gagner de nouveaux abonnés au troisième trimestre, une tendance favorable qui lui a permis de faire progresser son chiffre d'affaires et de dégager un bénéfice net.



Le spécialiste de la musique en ligne a annoncé mercredi qu'il comptait désormais 381 millions d'utilisateurs, soit 19% de plus qu'un an plus tôt, dont 172 millions de membres payants (+19%).



Le chiffre d'affaires du groupe suédois a bondi en conséquence de 27% pour atteindre 2,5 milliards d'euros sur le troisième trimestre conclu fin septembre.



L'arrivée de nouveaux abonnés conjuguée à une progression des recettes publicitaires ont permis à Spotify de dégager un bénéfice opérationnel de 75 millions d'euros, contre une perte d'exploitation de 40 millions il y a un an.



Les analystes de Jefferies précisent que tous ces chiffres se situent dans le haut des objectifs que s'étaient fixés le groupe.



Le groupe de streaming explique de son côté que ces bonnes performances sont dues en particulier à la vigueur de ses activités dans les podcasts, qui constituent désormais le coeur de sa stratégie, et où la croissance atteint des niveaux 'à deux chiffres'.



Le titre Spotify, qui a largement sous-performé la tendance depuis le début de l'année à Wall Street, gagnait près de 4% dans les premiers échange après la publication de ces résultats trimestriels.



Pour les analystes de Credit Suisse, si ces résultats sont certes 'encourageants', il est encore trop tôt pour crier victoire en ce qui concerne le stratégie axée sur les podcasts développée par l'équipe de direction.



D'après le broker, la taille finale de ce marché reste très incertaine, de même que la concurrence qui s'y exercera, alors même que le cours intègre la perspective d'une croissance non négligeable aux niveaux actuels.



