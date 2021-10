Spotify : Alliance avec Shopify dans le merchandising

(CercleFinance.com) - Spotify, le numéro un mondial de la musique en streaming, a annoncé mercredi qu'il allait s'allier à la plateforme de commerce en ligne Shopify afin de proposer des pièces de merchandising pour les artistes.



Aux termes de l'accord, les artistes présents sur Spotify pourront désormais renvoyer leurs auditeurs vers une boutique Shopify où seront proposés leurs CD et vinyles, mais aussi des casquettes ou des tee-shirts.



Shopify met en avant la facilité d'utilisation de sa plateforme pour les artistes, qui pourront notamment y imprimer des produits à la demande.



Le service sera proposé aux artistes de tous les marchés où Spotify est présent, mais seulement aux auditeurs basés dans les pays anglophones (Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande) dans un premier temps.



