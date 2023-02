Spineway : Une perte nette creusée en 2022

(CercleFinance.com) - Spineway lâche 4% après la publication par la société d'implants et instruments chirurgicaux d'un résultat net de -3,1 millions d'euros au titre de 2022, contre -1,6 million l'an précédent (hors Spine Innovations), et d'un résultat d'exploitation de -3,2 millions.



Le taux de marge brute sur les ventes a pourtant progressé de 1,4 point à 69%, pour un chiffre d'affaires annuel de 7,4 millions d'euros, en progression de 73% portée entre autres par ses clients historiques notamment en Amérique Latine.



'Fort de ses nouveaux atouts et solidement implanté, Spineway confirme son ambition de devenir l'acteur innovant en France et à l'international, leader dans les traitements moins invasifs du rachis', affirme la société.



