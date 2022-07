Sony : L'UE autorise la création d'une entreprise avec Honda

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une nouvelle entreprise commune par Sony et Honda.



La coentreprise concevra, développera, produira, commercialisera et vendra des véhicules électriques à batterie à forte valeur ajoutée.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné les chevauchements très limités entre les activités des sociétés dans l'Espace économique européen.



