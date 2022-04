Sonos : Acquisition du néerlandais Mayht

(CercleFinance.com) - Le spécialiste américain des systèmes audio sans fil Sonos a annoncé lundi avoir fait l'acquisition de Mayht, une société néerlandaise à l'origine d'une nouvelle technologie de transducteurs audio.



Le groupe basé à Santa Barbara explique que les ingénieurs de Mayht ont réussi à limiter la taille et le poids de ces composants essentiels dans la fabrication des haut-parleurs et des écouteurs, sans toutefois en altérer la qualité.



Sonos évoque une acquisition de portée 'stratégique' qui va lui permettre de mettre la main sur une 'incroyable' propriété intellectuelle, tout en accélérant le lancement d'innovations et en améliorant son avance sur la concurrence.



Aux termes de l'accord, Sonos a déboursé quelque 100 millions de dollars pour conclure l'opération, un montant qui sera financé à partir de sa trésorerie disponible.



L'action Sonos s'inscrivait en hausse de 3,5% lundi à la Bourse de New York suite à cette annonce.



