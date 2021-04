Solocal : Recul de 10,2% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Solocal annonce un chiffre d'affaires (désormais 100% digital) de 106,6 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2021, en recul de 10,2% en comparaison annuelle, impacté par l'effet des périodes de confinement sur les prises de commandes.



'Sur la base des ventes déjà enregistrées au 31 mars, 310 millions d'euros de chiffre d'affaires sont sécurisés au titre de l'année 2021 contre 235 millions au 31 décembre 2020', souligne le groupe de services de renseignement.



A date et dans l'état actuel des restrictions sanitaires liées à la crise sanitaire annoncées jusqu'à présent, Solocal confirme ses ambitions pour l'année 2021 d'une hausse modérée du parc clients et d'un EBITDA de 120 millions d'euros.



