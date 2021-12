SoftBank : L'UE autorise l'acquisition de Western Oil

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de Western Oil par Phillips 66 et Fortress Investment Group une filiale du groupe SoftBank, tous deux américains.



Western Oil est une entreprise familiale qui exploite 46 stations-service et magasins de proximité dans les États du Missouri et de l'Illinois, aux États-Unis. Fortress Investment Group, filiale du groupe SoftBank, est une société d'investissement alternatif et de gestion d'actifs.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, car Western Oil n'exerce pas d'activités effectives ou prévues dans l'Espace économique européen.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.