Snap : Les prévisions déçoivent, le titre plonge

(CercleFinance.com) - Snap Inc., le propriétaire de la plateforme de messagerie Snapchat, a fait état jeudi de résultats mitigés et de perspectives décevantes, des éléments qui faisaient plonger son cours de Bourse vendredi à New York.



Snap a déclaré hier soir que son chiffre d'affaires de troisième trimestre avait augmenté de 57% au troisième trimestre pour se monter à près de 1,1 milliards de dollars.



Le groupe de Santa Monica (Californie) - qui fête ses 10 ans cette année - est néanmoins resté déficitaire, avec une perte nette de l'ordre de 72 millions de dollars sur le trimestre.



A en croire les analystes, ce sont sont surtout ses prévisions qui s'avèrent les plus décevantes.



Dans son communiqué, Snap indique viser un chiffre d'affaires compris entre 1,17 et 1,21 milliard de dollars pour son quatrième trimestre, alors que le consensus espérait des ventes de l'ordre 1,40 milliard.



Une déception que le groupe technologique justifie par les récents changements apportés à la politique de confidentialité d'Apple, qui rendent selon lui les retombées des campagnes publicitaires plus difficiles à mesurer pour les annonceurs.



Plus étonnant, Snap évoque aussi l'impact sur ses revenus publicitaires - qui constituent la plus grosse partie de son chiffre d'affaires - des problèmes actuellement rencontrées par le secteur de la logistique.



'Ces disruptions au niveau de la chaîne d'approvisionnement et de la main d'oeuvre se répercutent sur les budgets des marques qui ne disposent plus des stocks nécessaires ou qui ne peuvent plus faire face à la demande', explique un analyste, qui prévient que cet effet sera encore plus marqué au quatrième trimestre.



Conséquence, le titre Snap décrochait de plus de 22% dans les premiers échanges vendredi. Depuis son introduction en Bourse, en mars 2017, le titre a néanmoins plus que triplé sa valeur.



