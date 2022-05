Snap : Le titre décroche lourdement après l'avertissement

(CercleFinance.com) - Le titre Snap Inc. dévisse de près de 40% ce mardi à la Bourse de New York après l'avertissement lancé dans la soirée d'hier par le propriétaire de l'application de photographie Snapchat.



Le groupe de Santa Monica a annoncé lundi soir qu'il prévoyait ne pas atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel pour le deuxième trimestre à cause d'une détérioration plus rapide et plus prononcée que prévu de l'économie.



La société avait déclaré le mois dernier viser pour le trimestre en cours une croissance de son chiffre d'affaires allant de 20% à 25% pour un résultat opérationnel courant (Ebitda) ajusté entre zéro et 50 millions de dollars, des prévisions déjà légèrement inférieures à celles du consensus.



Sans surprise, bon nombre d'analystes de Wall Street ont décidé de revoir à la baisse leurs prévisions de résultats et leurs objectifs de cours après cette annonce.



Jefferies ramène ainsi sa cible sur le titre de 52 à 30 dollars, estimant que l'avertissement témoigne d'une décélération marquée des investissements publicitaires qui devrait également toucher Facebook ou Google.



Les équipes de BofA réduisent la leur de 50 à 30 dollars, soulignant que les craintes d'une récession du marché publicitaire 'commencent à prendre forme'.



Quelques minutes après l'ouverture, l'action Snap plongeait de plus de 38%.



