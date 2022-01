Snap : Le titre chute, un analyste dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre Snap chute de plus de 8% lundi à la Bourse de New York suite à une dégradation de Wedbush Securities, qui a décidé de passer à 'neutre' sur l'application de partage de photos et de vidéos.



Dans une note de recherche, le broker explique voir un risque concernant la réalisation des objectifs de chiffre d'affaires de la société technologique, notamment du fait de la mise en place par Apple de son outil de blocage du suivi publicitaire.



Wedbush évoque aussi une base de comparaison difficile par rapport à la croissance 'exceptionnelle' signée lors de l'exercice 2020-2201 et la concurrence grandissante de TikTok.



S'il reconnaît que Snap reste populaire chez les plus jeunes et que l'entreprise est bien positionnée dans la réalité augmentée, le courtier estime que le profil risque/rendement du titre est aujourd'hui bien équilibré.



L'analyste ramène en conséquence son opinion de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 56 à 36 dollars.



