Snap : Début de séance agité, les prévisions jettent un froid

(CercleFinance.com) - Snap a dévoilé hier soir des résultats trimestriels en ligne, mais des prévisions inférieures aux attentes, ce qui provoquait une chute de près de 12% de son action mercredi matin sur le NYSE.



Du côté des bonnes nouvelles, le nombre d'utilisateurs actifs de son application Snapchat a augmenté de 17% sur un an pour atteindre 375 millions à la fin du quatrième trimestre, un chiffre conforme au consensus.



Son chiffre d'affaires, qui provient essentiellement de la publicité, est lui resté globalement stable sur les trois derniers mois de l'année, à environ 1,3 milliard de dollars sur le trimestre.



Au niveau du compte de résultat, la perte nette ressort à 288,5 millions de dollars, soit 18 cents par action, contre un bénéfice de 22,5 millions de dollars, soit un cent par action, un an plus tôt.



Pour le premier trimestre de l'exercice, Snap a déclaré viser entre 382 et 384 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, un chiffre en-dessous du consensus moyen de Wall Street, qui attendait 387 millions de membres.



Dans une note de réaction, les analystes de Canaccord Genuity évoquent des perspectives qui reflètent l'incertitude économique du moment et abaissent en conséquence leur objectif de cours sur le titre de 12 à 11 dollars, avec une recommandation maintenue à 'conserver'.



A la suite de ces résultats, le titre Snap plongeait de 11,8% mercredi matin, toujours bien en-dessous de son prix d'introduction de 17 dollars.



