Skytech : Document de base approuvé en vue d'une IPO

(CercleFinance.com) - Skytech a annoncé vendredi l'approbation de son document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers en vue du projet d'introduction en Bourse de cette 'greentech' spécialisée dans les résines.



La société, qui produit des résines régénérées issues de déchets plastiques complexes à destination des industriels, explique s'être fixé des objectifs commerciaux et financiers ambitieux.



A horizon 2025, l'entreprise vise un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros pour un objectif de marge d'Ebitda compris entre 17% et 20%, puis autour de 30% pour 2030.



Skytech prévoit de soutenir sa croissance par l'ouverture de nouveaux sites de production à l'international, avec l'objectif de disposer de quatre usines en 2025 et au moins six usines en 2030.



En 2021, la capacité de production annuelle sur son site historique de Bonnières-sur-Seine (Yvelines) a atteint 10.000 tonnes, un chiffre qui devrait passer à 35.000 tonnes dès cette année avec l'inauguration d'un nouveau site situé au Val-d'Hazey, en Normandie.



Skytech précise que la réalisation de son introduction en Bourse, prévue sur Euronext Growth à Paris, demeure dépendante des conditions de marché.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.