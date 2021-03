Sixt : Les prévisions sur l'année 2021 d'un analyste

(CercleFinance.com) - Sixt SE a annoncé des revenus opérationnels en baisse de 39% à 1 520 ME, dont -40% sur le 4ème trimestre. Comme déjà annoncé, le RCAI ressort à -81.5 ME (guidance : -70 ME et -95 ME).



' Une enveloppe de 600 ME d'économies de coûts a été réalisée sur l'année (~50% sur les coûts de personnel et de matériel et 50% sur les coûts de la flotte), dont environ 175 ME sur le seul T4, ce qui est une très bonne performance ' indique Oddo.



' Pour l'exercice en cours, il table sur une hausse de ses revenus opérationnels par rapport à 2020, le RCAI est également attendu en progression. Nous maintenons nos estimations inchangées basées sur un CA 2021 à 2 131 ME (+39% y-o-y) et un RCAI 2021 à 175 ME, soit une marge à 8.2% (vs 12.4% en 2019) ' rajoute l'analyste.



Oddo confirme son opinion à Surperformance avec un objectif de cours revu à 124 E (contre 118 E). ' Nous pensons que Sixt est aujourd'hui l'acteur le mieux positionné pour profiter d'une reprise de la demande '.



