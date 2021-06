Sixt : Bien orienté, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse ce matin profitant de l'analyse d'Oddo. L'analyste maintient son opinion de Surperformance et relève son objectif de cours à 144 E contre 131E précédemment.



Oddo a fait un point sur les tendances récentes et estime aujourd'hui être plus confiants sur les trimestres à venir avec notamment un newsflow qui s'améliore clairement.



' Sur les dernières semaines, plusieurs articles de presse ont évoqué une hausse considérable des prix des voitures de location pour la saison estivale. Cette tendance, qui a commencé aux USA au mois de mars, soutenue par une compagne de vaccination massive, s'est transférée en Europe (post déconfinement). Les prix devraient se maintenir, selon nous, à des niveaux élevés sur les prochains mois ' indique le bureau d'études.



' Nous sommes aujourd'hui plus optimistes sur les trimestres à venir grâce notamment à un newsflow qui s'améliore. Nous relevons nos estimations de CA consolidés 2021/2022 de 6% en moyenne à 2 081 ME et 2 818 ME tenant compte d'une activité plus dynamique aux USA ainsi qu'une reprise progressive de la demande en Europe ' indique Oddo.



' Nos estimations de RCAI 2021 sont relevées de 15% à 180 ME tenant compte d'un contexte prix très favorable (qui devrait se poursuivre sur les prochains trimestres) '.



' Nous pensons que Sixt est aujourd'hui l'acteur le mieux positionné pour profiter d'une reprise de la demande. Le développement aux USA sera le driver de la croissance ' rajoute l'analyste.



