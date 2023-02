Sika : L'UE a autorisé l'acquisition de MBCC

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition de MBCC par Sika. L'approbation est conditionnelle à la cession de l'activité mondiale de MBCC dans le domaine des mélanges chimiques.



' Sika et MBCC sont des innovateurs clés et des leaders mondiaux dans le développement et la fourniture d'adjuvants chimiques et de matériaux de construction. Le développement de nouveaux polymères et de nouvelles formulations d'adjuvants chimiques joue un rôle clé dans l'industrie du béton, en particulier pour relever les défis de durabilité, tels que les adjuvants biosourcés ' indique la Commission européenne.



L'enquête préliminaire de la Commission a montré que l'opération, telle qu'initialement notifiée, aurait considérablement réduit la concurrence et entraîné une hausse des prix et une diminution de l'innovation dans l'Espace économique européen (EEE) sur les marchés des adjuvants chimiques et des adjuvants pour béton.



