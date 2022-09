Signify : Un cadre dirigeant proposé pour le directoire

(CercleFinance.com) - Signify a annoncé mercredi qu'il allait proposer de nommer Harshavardhan Chitale, l'actuel responsable de sa division de solutions numériques, au sein du directoire du groupe.



Le spécialiste néerlandais de l'éclairage explique que l'arrivée de ce cadre indien, notamment passé par le groupe industriel américain Honeywell, lui a permis de renforcer sa position sur le marché professionnel, ainsi que sur des segments à forte croissance comme l'agriculture et les appareils connectés.



Signify souligne que Chitale, qui a rejoint la société en 2015, a par ailleurs joué un rôle crucial dans l'intégration de Cooper Lighting.



'Son expérience et ses compétences viendront renforcer notre directoire en vue de peaufiner notre stratégie et de mettre en place son exécution', a commenté le directeur général Eric Rondolat.



La nomination de Harsh Chitale au directoire sera soumise au vote des actionnaires du groupe à l'occasion de la prochaine assemblée générale, devant se tenir en mai 2023.



