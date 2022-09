Signify : Renforce son leadership en matière de durabilité

(CercleFinance.com) - Signify a obtenu le score le plus élevé du secteur dans le cadre de l'évaluation 2022 de la durabilité des entreprises du S&P Global, avec 88 points sur un total possible de 100.



Sur la base de cette nouvelle évaluation, la société se réjouit d'assurer sa position dans l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour la sixième année consécutive.



L'évaluation élevée de Signify reflète les efforts continus de l'entreprise en matière de durabilité dans le cadre de son programme 'Brighter Lives, Better World 2025'.



Deux ans après avoir annoncé qu'elle était neutre en carbone dans ses activités, Signify vise à doubler son impact sur l'environnement et la société.



' Cela nous conforte dans notre décision de nous concentrer sur les technologies à haut rendement énergétique qui font un meilleur usage des ressources limitées de la planète ', commente Eric Rondolat, directeur général de Signify.



