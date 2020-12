Signify : Propose de renouveler le mandat de van de Aast

(CercleFinance.com) - Signify proposera de renouveler le mandat de Gerard van de Aast en tant que membre du conseil de surveillance pour une durée de quatre ans lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2021, a déclaré le groupe d'éclairage néerlandais.



Gerard Van de Aast, qui a 62 ans, a été le DG du fournisseur de services techniques néerlandais Imtech et de l'entreprise de services de construction néerlandaise VolkerWessels.



Il est membre du conseil de surveillance depuis 2017.



Gerard Van de Aast est vice-président du conseil de surveillance, président du comité de rémunération et membre du comité d'audit.



