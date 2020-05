Signify : Nouveau directeur financier en juin

(CercleFinance.com) - Signify fait part de la nomination de Francisco Javier van Engelen Sousa comme directeur financier (CFO) à partir du 15 juin, succédant à René van Schooten qui occupe actuellement ce poste à titre temporaire.



Francisco Javier van Engelen Sousa et René van Schooten coopéreront étroitement au cours des prochains mois pour assurer une transition en douceur, un processus qui doit arriver à son terme à l'issue du troisième trimestre.



Avant de rejoindre le spécialiste néerlandais des solutions d'éclairage, Francisco Javier van Engelen Sousa a exercé les fonctions de directeur financier des distributeurs alimentaires Jerónimo Martins et Grupo Telepizza.



